Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, toplantıda işçi ve işverenler için aldıkları kararları paylaştı. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyecekleri müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ekonomi Reform Programı'mız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın bütün kazançlarını vergi dışı bırakıyoruz. Kurumlar vergisi oranını 2023'ten itibaren yüzde 20 seviyesine indiriyoruz. Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken bütün SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz " sözleriyle esnafa yapılacak destekleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MİT FETÖ'nün kritik ismini yakaladı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan; "MİT FETÖ'nün kritik ismini yakaladı" dedi.

Erdoğan: Meclis'te 'Su Kanunu' hazırlıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz." dedi.