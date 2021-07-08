Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.
HAVA HAREKATIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Açıklamada, teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
MSB duyurdu! 1 şehidimiz var Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye'den açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.