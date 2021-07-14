Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Orta kademede müsilaj sıkışmış durumda. Bilim insanlarımız Marmara Denizi'nde yeni bir müsilaj oluşumunu beklemediklerini ifade ediyorlar."
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde ilk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor
14.07.2021 - 13:56 | Son Güncelleme: 14.07.2021 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi ile ilgili olarak, "İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor." dedi.
Etiketler : murat kurum,Çevre ve Şehircilik Bakanı,
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