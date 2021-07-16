Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

VAKA SAYISINDA İYİLEŞME

16 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 6 bin 918 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 oldu. Bir günde toplam 229 bin 582 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 84 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 62,45 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 32,07 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 62 milyon 244 bin 821'a yükseldi.

AŞILAMA AÇIKLAMASI

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 34,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane takip etti.

BİR İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bir ilin daha mavi olduğunu belirterek, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım" ifadelerini kullandı

2 aşıyı karşılaştırdılar... İşte en etkili koronavirüs aşısı İngiltere'de yapılan araştırmada AstraZeneca ve ülkemizde de kullanılan Pfizer/BioNTech aşılarını mercek altına alınarak hangisinin daha çok antikor ürettiği ortaya çıkarıldı.

'Koronavirüs aşısı kısır yapmaz' timi Aşılamanın en düşük olduğu iller arasında bulunan Siirt'te, sağlık çalışanları 'aşı kısırlık yapıyor' algısını değiştirmek için sahaya indi.