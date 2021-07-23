Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı kampanyamızda 65 milyon dozu geçtik. Aşısını yaptıranlar arasında yerimizi alalım." ifadesini kullandı.

Fahrettin Koca, ayrıca Hatay'da bir meslektaşına aşı yapan Hemşire Gamze Dağcı'nın fotoğrafını paylaştı.

"AŞININ ÖNEMİ BÜYÜK"

İki hemşirenin de daha önce Kovid-19 geçirdiğini aktaran Koca, "Ayaktaki, Hemşire Ayşe Kuşçu. Oturan, Hemşire Gamze Dağcı. Hemşire hanım, hemşire hanımın aşısını yapıyor. Hatay’da görevli iki arkadaşımız da Kovid-19 geçirmişti. İkisi de aşının önemini hem hasta, hem sağlık çalışanı olarak iyi biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca: Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. Zayıf noktamız, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca paylaştı: Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü! Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı ve tedbirlerle sağlanacak olan toplumsal bağışıklığın aksinin kısır döngü olacağını belirterek, "Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!" ifadelerini kullandı.