Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı öncesinde İBB, İstanbul Havalimanı’nda faaliyet gösteren 700 taksiden yaklaşık 400’ünün iTaksi uygulamasına entegre olmadığı gerekçesiyle çalışma ruhsatlarını askıya alacağını açıkladı. Akabinde İBB ile İstanbul Taksiciler Odası ve İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda uzlaşma sağlandı. Ancak bugün yeni bir gelişme yaşandı. İBB yeni bir karar alarak N-Taksi uygulaması kullanan havalimanındaki 150 taksinin yazılımını iTaksi'ye entegre etmediği ve gerekli evrakları vermediği gerekçesiyle ruhsatlarını iptal etti.

İBB 400 taksinin ruhsatı askıya alındı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksilerde İ-Taksi yerine farklı bir yazılım kullanan 400 taksinin ruhsatını askıya aldı.

"SÜRE VERDİLER, BEKLEMEDİLER"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can "Bize süre verdiler. Bu süre zarfında entegrasyonumuzu peyderpey tamamlıyoruz. Karşılıklı görüşmeler devam etmesine rağmen süre bitmeden bu kararı aldılar. Yarın seçimli kongrem var. Bu konular bizi yıpratmaktadır" dedi.

İBB ile taksici kavgası büyüyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi, havalimanında çalıştığını iddia ettiği 400 taksiyi ‘fazla ücret yazıyor’ gerekçesiyle bağlama kararı aldı. Taksiciler ise bunun bir operasyon olduğunu belirtti.