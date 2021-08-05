Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Karacasu ilçesine bağlı Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde 2 gün önce çıkan ve hâlâ devam eden yangın alanında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Aksoy, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Karacasu’daki yangın sürüyor Aydın Büyükşehir Belediyesi Karacasu’da devam eden orman yangınına İtfaiye, ASKİ, Çevre Koruma ve Fen İşleri ekipleri ile dört bir koldan müdahale ediyor.

"HEP BİRLİKTE ALANDAYIZ"

Aksoy "Yaklaşık 450 hektarlık alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Kesin zarar gören alanı yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra ifade edebiliriz. Hep birlikte alandayız, çalışıyoruz. Yangını kontrol altına almak adına önemli bir gayret ortaya konuluyor" dedi.

Bayraktar TB2'den 1835 saatlik uçuş:103 yangını anında tespit etti Bayraktar TB2 insansız hava araçları (İHA), yangınla mücadele çalışmalarında etkili bir biçimde görev alarak 1835 saat uçuş gerçekleştirdi, 103 yangını da anında tespit etti.

"YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMAMASI İÇİN ÇABALIYORUZ"

Vali Aksoy, yerleşim yerlerinin zarar görmemesi adına önleyici tedbirler alındığına işaret ederek "Özellikle belirli yollar yapılmak suretiyle, ağaçlar kesilerek güvenli hatların oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Temennimiz yerleşim yerlerine yangın ulaşmadan çalışmaları tamamlayabilmek" diye konuştu.

Öte yandan, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahalelerle sürüyor. Bölge sakinleri de çalışmalara katılıp su tankeriyle ekiplere destek veriyor.

Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu paylaştı Bakan Pakdemirli, son 9 günde 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına alındığını, Muğla'da 7, Antalya'da 2, Aydın, Isparta ve Denizli'de birer yangını kontrol altına alma çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.