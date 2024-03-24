8 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 41 şüpheli yakalandı

8 ilde eş zamanlı olarak DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 43 şüpheli yakalandı. Öte yandan İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Haziran 2023 ile 23 Mart 2024 tarihleri arasında toplam 1.316 operasyon düzenlendiği bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı 'Bozdoğan-16' operasyonlarında 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

10 AYDA 1.316 OPERASYON

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"1 Haziran 2023-23 Mart 2024 tarihleri arasında DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam 1.316 operasyon düzenlendik. Operasyonlarda 2.733 şüpheli yakalandı. Bunlardan; 692’si tutuklandı. 529’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İzmir ve Konya’da düzenlenen operasyonlar sonucu;

Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.

Ankara’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 13 şüpheli yakalandı.

Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

İzmir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı.

Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."