Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'da, Taliban'ın başkent Kâbil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan kaos sürüyor. Bu kapsamda Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Kâbil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 100'ü aşkın Türk vatandaşı, TSK’nın C-130 Herkül tipi nakliye uçağına alındı. Yolcular arasında mahsur kaldıkları il merkezinden Türk güvenlik güçleri tarafından kurtarılan 5 sağlık çalışanı da yer aldı.

Fransız gazeteci: Fransa, Afgan çalışanlarını yüz üstü bıraktı Gazeteci Brice Andlauer, Fransa'nın Afganistan’da kendi adlarına çalışan kişileri tahliye etmek için iletişime bile geçilmediğini söyledi.

"TÜRKİYE, AFGANLAR İÇİN HER ŞEYİ YAPTI"

Uçağa binen vatandaşlar, yaşadıkları heyecanı anlattı. Türkiye'ye döneceği için mutlu olduğunu belirten Kadri Güven "Mutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti buradaki insanlar için elinden geleni yaptı. Umarım onlar için de en kısa sürede her şey yoluna girer" dedi. Diğer yolcular da böylesine zor bir günde Türkiye'ye dönmeleri için kendilerine destek olan yetkililere teşekkür etti.

Akşam saatlerinde Kâbil'den ayrılan uçak, Pakistan'a inecek. Türk vatandaşları, buradan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Türkiye'ye getirilecek.

NATO'dan Afganistan çağrısı NATO tahliyelere izin vermesi için Afganistan'a çağrıda bulunurken, müttefiklerden ise yakın koordinasyon içinde olmalarını talep etti.

Uçaktan düşüp ölen Afganların kimliği ortaya çıktı Kâbil'de ABD uçağına tutunup ülkeden kaçmaya çalışan iki kişi metrelerce yüksekten düşerek ölmüştü. Bu kişilerin kim olduğu tespit edildi.