Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı ile Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Pençe-Şimşek bölgesinden acı haber: 1 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde 1 askerimizin şehit olduğunu, 1 askerimizin de yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybeden askerin Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem olduğu öğrenildi.

MSB: “İdlib'de saldırı sonucu ağır yaralanan asker hastanede şehit oldu” Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'nın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.