Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne’de İpsala Sınır Kapısı’nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar 5 kilometrelik kuyruklar oluşturuyor. Tır kuyruğu gün içerisinde daha da büyüyerek, İpsala yönüne doğru devam ediyor. Sınır kapısında bekleyen tır şoförü Nihat Bircan, sıranın en az iki günde biteceğini ifade ederek yurt dışına kaçmak isteyen göçmenlerin tır kuyruklarını hedef aldıklarını söyledi.

İSTANBUL PLAKALI ARAÇLAR BIRAKIYOR

Bir başka tır şoförü olan Taner Günalp de buraya tır parkı yapılması gerektiğini söyleyerek taşıdığı yükü Selanik’e götürdüğünü ifade etti. Günalp, "Mültecileri buraya İstanbul plakalı araçlar bırakıp gidiyor. Gece ilerleyen saatlerde araçlarımıza biniyorlar. Buna bir çözüm bulunması gerekir" dedi.

“SABAHA KADAR MÜLTECİ BEKLİYORUZ”

İzmir’den Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gidecek olan tır şoförü Kemal Gürol da dün gece saat 00.03’te İpsala sınır kapısına geldiğini belirterek, "Geceden bu yana 400 metre ilerledik. Sabaha kadar mülteci bekliyoruz arabamda. Bir mülteci çıksa arabam gidecek, ben gideceğim çoluk çocuk ne olacak bilmiyorum" dedi.

İpsala şehir merkezinin girişinde bulunan kavşaktan başlayan tır kuyruğunda şoförler bekleyişlerini sürdürüyor. Sınır kapısındaki 5 kilometrelik kuyrukta bekleyen tır şoförleri acıktıklarında ise dorselerinde bulunan mini mutfaklarında yemeklerini yedi.

İpsala Sınır Kapısı’nda 'Yunan askeri mülteci genci vurdu' iddiası Edirne’nin İpsala Sınır Kapısı'nda, Yunanistan’a geçmek isteyen mülteci gruba Yunan askerleri gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Sınırda gerçekleşen silahlı müdahale sonrası 1 mülteci gencin boynundan vurularak öldüğü iddia edildi.