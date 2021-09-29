Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 29 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı Açıklanan 24 saatlik verilere göre 29 bin 386 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 227 oldu. Bir günde toplam 355 bin 442 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 31 bin 18 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 71,35 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,60 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 109 milyon 129 bin 219’a yükseldi.

AŞILAMA SIRALAMASI

29 Eylül 2021 koronavirüs verilerinde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 78,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’yi Muğla, Amasya, Eskişehir, Ordu, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 45,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Mardin, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.

BAKAN KOCA: VAKA SAYILARI 30 BİNE YAKLAŞMIŞ DURUMDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük vaka sayısında 20 binin altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30 bine yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır” dedi.

28 Eylül 2021 koronavirüs haritası açıklandı! Sağlık Bakanlığı, 28 Eylül 2021 koronavirüs günlük tablosunu paylaştı.Son 24 saatte 239 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 892 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

27 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayıları endişe verici Sağlık Bakanlığı, 27 Eylül 2021 koronavirüs günlük tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.