ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün :"2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim." dedi. Ayrıntılar geliyor...
ÖSYM Başkanı'ndan YKS İkinci Ek Yerleştirme açıklaması
14.10.2021 - 09:08 | Son Güncelleme: 14.10.2021 - 09:43
Türkiye Gazetesi
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıldığını duyurdu.
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806546 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/806546.aspx
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