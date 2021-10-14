ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün :"2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim." dedi. Ayrıntılar geliyor...