Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kurulacağını açıkladı. Gürlek, bu büroların Alo Adalet Hattının altyapısını oluşturulacağını belirterek “Yargı hizmetlerinde yaşanan sorunlar yerinde tespit edilecek” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi için önemi bir adımın daha hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Gürlek, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kurulacağını açıkladı.

ALO ADALET HATTI

Gürlek “Bu bürolar, vatandaşlarımızın yargı süreçlerinde karşılaştıkları gecikmelerin ve uygulamaya ilişkin sorunların yakından takip edilmesini sağlayacaktır. Hazırlık çalışmaları süren Alo Adalet Hattının yereldeki kurumsal altyapısını oluşturulacak; talepler bu bürolarda incelenecek, başvuru sahipleri bilgilendirilecektir” dedi.

Akın Gürlek duyurdu! Adalete erişim kolaylaşacak! Alo Adalet Hattı için ilk adım: Yargı Hizmetleri Etkinliği Büroları kuruluyor

MAHKEME SÜREÇLERİ HIZLANACAK

Vatandaşların adalete erişiminin artık daha kolay olacağın vurgulayan Gürlek “Mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılıklarının ortalama dosya görülme ve bekleme süreleri ile hedef sürelere uyum oranları düzenli olarak takip edilecek; veriler analiz edilerek raporlanacaktır. Yargı hizmetlerinde yaşanan sorunlar yerinde tespit edilecek, mahkeme ve savcılıklarımızın görüşleri doğrultusunda çözüm odaklı çalışmalar yürütülecektir” diye belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Yeni yargı modeli kadastro davalarına ilaç oldu! 73 yıl sonra karar çıktı

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bürolarımız, tespit edilen sorunların çözümüne katkı sağlayacağı gibi yargıya intikal eden uyuşmazlıklar ve suça sebebiyet veren olaylar değerlendirilerek benzer sorunların tekrarının önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştirecektir.

Gürlek, büroların adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri adalet komisyonları bünyesinde, mülhakat adliyelerini de kapsayacak kurulacağını ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası