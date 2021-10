Türkiye Gazetesi

Galataport’ta düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. 30 Ekim-14 Kasım tarihleri arasındaki festival, pek çok sanatseveri sanatın farklı dallarıyla bir araya getirecek.



Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.





Bakan Ersoy, “Galata Kulesi, gerçekleştirdiğimiz restorasyon sonrası asli kimliğine dönmüştür. Artık bir müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor." dedi.



Düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Bakan Ersoy, “Hepimizin bildiği, sık sık gururlanarak ifade ettiğimiz bir gerçek var. Türkiye dünyanın en özel coğrafyasından biri. Bir medeniyetler beşiği ve İstanbul ülkemizin bu özelliğini hem tarihi dokusuyla hem de modern yüzüyle en etkili şekilde yansıtan şehir. Sadece bizim için değil dünya için de tartışmasız en özel ve özgün metropollerden biri. Biz bu şehri bütün yönleriyle bilinen, uluslararası ölçekte benimsenmiş ve sürekli takip edilen bir marka yapmanın çalışmalarını yürütüyoruz. Adını aldığı proje ile birlikte Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bu hedefe doğru attığımız çok büyük ve çok kapsamlı bir adım. Dünün değil yaklaşık 3 yıllık bir planlamanın, araştırmanın, değerlendirme ve nihayetinde uygulamanın sonucu, 29 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında halkımızın takdirine sunulacak. Bu üç yıllık sürecin aslî projesi olan Beyoğlu Kültür Yolu’na bir parantez açmak gerekiyor. Konuşmamın başında İstanbul’un modern ve tarihi dokusu dedim. Beyoğlu Kültür Yolu işte şehrin bu iki farklı yüzü içerisinde yol alabileceğiniz bir rota. Galataport’tan başlıyoruz Tophane, oradan Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer TunayaKültür Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas 1948 Sineması, Emek Sineması, Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi ile devam ettikten sonra Atatürk Kültür Merkezi ve Kültür Sokağı ile bitiriyoruz. Ciddi anlamda yoğun ve çok ayrıntılı bir proje hayata geçirildi. Yolu bir bütün halinde ele aldığınızda zaten İstanbul’a özgün bir değer kazandırmış oluyoruz. Ancak hat üzerindeki yeniden hayat verdiğimiz unsurlar da kendi başlarına fark oluşturmaya çoktan başladılar” dedi.



Festivalin gerçekleşeceği yolun güzergahında yaptıkları çalışmaları anlatan Bakan Ersoy, “Galata Kulesi, gerçekleştirdiğimiz restorasyon sonrası asli kimliğine dönmüştür. Artık bir müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Çektiği ilgiyi sizler de biliyorsunuz. Şu anda Topkapı Sarayı kadar ziyaretçi alıyor. Yani restorasyon öncesini neredeyse dörde katladı. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız sonrası ciddi anlamda bölgenin yaşayan bir kültür-sanat mekânı haline geldi. Atlas Pasajı şu anda içinde dünya ölçeğinde ilkleri de barındıran teknolojisiyle ve çok zengin bir arşivle hizmet veren İstanbul Sinema Müzesi'ne, nostaljisini kaybetmeden en modern şekilde yenilediğimiz Atlas 1948 Sineması’na ev sahipliği yapıyor. Müzemizin kendisi zaten ayrı bir cazibe noktası. Bunun yanında galalar, festival gösterimleri, sergiler insanlarımızın hayatına renk katmaya devam ediyor. Müzeye ev sahipliği yapan binaya da özellikle değinmek istiyorum. Orada detaylı bir restorasyon gerçekleştirerek çok değerli bir hazineyi geri kazandık. Müzenin yanısıra binayı da büyük bir keyifle gezeceğinize eminim. Yine bu proje kapsamında istiklal şairimizin aziz hatırasına bir vefa göstergesi olarak hem tarihi kişiliğine hem edebi değerine bir kapı açtık. Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi kimliğiyle ve sunduklarıyla gerçekten Beyoğlu Kültür Yolu’nun en özel değerlerinden biri olmuştur. Ve elbette Atatürk Kültür Merkezi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışını yapacağımız AKM hemen bütün sanat dallarının her yaştan ve her kesimden insanımızla buluştuğu; 365 gün 24 saat hayata kapıları açık olacak dünya çapında bir eser oldu” diye konuştu.



"GEÇMİŞTEN GECELECE BİR KÜLTÜR-SANAT YOLCULUĞU BAŞLATIYORUZ"



Gerçekleşecek olan festivalin detaylarını ve katılımcıların uygulama üzerinden bilgi alabileceklerini paylaşan Bakan Ersoy, “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali projemizin kültür ve sanat aynası olacak. Festival ile projede gelinen noktanın bütün yönleri; sunduğu yenilikler, sağladığı değişim halkımızın takdirine sunulacaktır. Üç yıl önce bir fikirle ilk adımlarımızı attık, omurgasını oluşturduk, ete-kemiğe büründürdük. Eser vücuda geldi şimdi ruhunu verme zamanı. İşte festivalle bunu yapacağız. Galataport’tan Atatürk Kültür Merkezi’ne kadar uzanan güzergahta mimariden edebiyata, resimden müziğe, tasarımdan tiyatroya Beyoğlu’nun büyülü dokusunda geçmişten geleceğe bir kültür-sanat yolculuğu başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.



"BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVAKİ BU YILA ÖZGÜ KALMAYACAK"



Bakan Ersoy, “29 Ekim itibarıyla başlayacak festivalimizde binden fazla sanatçının katılımıyla ve 64 farklı noktada 40 sergi ve özel proje, 75 konser, 45 atölye çalışması, 25 sanat ve edebiyat söyleşisi ile video haritalama gösterileri gerçekleştirilecek. İşte festivalimiz bu denli büyük. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bir kez olmayacak ve sadece bu yıla özgü kalmayacak. Bu festival ilk ve sonbaharda olmak üzere her yıl iki defa yapılacak. Beyoğlu Kültür Yolu, İstanbul’un ve Türkiye’nin uluslararası markası haline gelecek. Hepimiz bunu yaşayıp göreceğiz inşallah. Tarihlerini sabitleyeceğiz. O tarihler yaklaştığında herkes bilecek ki İstanbul’da, kültür ve sanat adına aradıkları her şeyi bulabilecekleri benzersiz bir festival var. Şunu da söyleyeyim, hiçbir ayrıntının gözden kaçmaması için çalışmamızı yaptık. Beyoğlu Kültür Yolu için hazırlanan özel mobil uygulama ile kullanıcılar gerçekleşecek olan etkinlikler hakkında bilgi alabilecekler. Kendisine en yakın hangi mekânda hangi etkinlik olduğunu görüntüleyerek, katılacağı etkinlikleri planlayabilecekler. Etkinlik mekânları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecek, bu noktalara dair yol tarifi alabilecekler. Kullanıcılar oluşturdukları profilleri sayesinde katıldıkları veya katılacakları tüm etkinliklerin bilgilerine de sahip olacaklar. Etkinlikler gerçekleşirken güncel haberleri ve sosyal medya paylaşımlarını yine uygulamadan takip edebilecekler” şeklinde konuştu.



Bakan Ersoy: Bollywood'un platosu olacağız Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni filmlerinin çekimi için Türkiye'de bulunan Hindistan sinemasının meşhur oyuncularından Salman Khan ve Katrina Kaif ile Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi.

'Beyoğlu Kültür Yolu şehre değer katacak' “Beyoğlu’na gelen her insan dini, inancı, kültürü, hayat tarzı ne olursa olsun, özgür olduğunu hisseder”