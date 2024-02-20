81 ilde 'Çember-12' operasyonu! 4 günde 3 bin 237 firari yakalandı

81 ilde son 4 gündür devam eden ve 'aranan şahıslara yönelik' düzenlenen 'Çember-12' operasyonlarında arama kaydı bulunan 3.237 firari yakalandı.

Firari suçlulara yönelik yurt genelinde başlatılan 'Çember-12' operasyonlarına dair son bilgileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullanarak operasyona dair detayları duyurdu.

10 YIL VE ÜZERİ ARANAN 11 ŞAHIS YAKALANDI

Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı: 0-5 yıldır aranmakta olan 3.200 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 26 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 11 şahıs 'Çember-12' operasyonlarıyla yakalandı.

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

Hırsızlıktan 577 şahıs, dolandırıcılıktan 292 şahıs, yağmadan 108 şahıs, adam öldürmeden 47 şahıs, cinsel suçlardan 66 şahıs, narkotik suçlarından 558 şahıs, terörden 33 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 307 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3.277 şahıs 'Çember-12' operasyonlarında yakalandı.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."