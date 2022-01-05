Türkiye Gazetesi

Dün, CHP grup toplantısında, partililere hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'ye yönelik inceleme hakkında da konuşarak eleştrilerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor. Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı" dedi.

"BİLGİLERİ UMARIM BU AÇIKLAMADAN ÖĞRENİR"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor. Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı. Ancak sevindirici bir gelişme var, dosya sayısını öğrenmiş, diğer bilgileri de umarız bu açıklamadan öğrenir” ifadelerini kullandı.



Açıklamanın detayları şöyle;



Soylu'dan İBB'ye teftiş açıklaması: Siyasi tarafı yok, bu bir güvenlik meselesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB hakkında başlatılan teftiş için "Bu siyasi bir durum değil, güvenlik boyutu var" dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye 'özel teftiş' İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluşlar ve şirketlerde işbaşı yaptırılan terör örgütleriyle iltisaklı personel iddialarına ilişkin özel teftiş başlattı.