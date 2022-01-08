Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yazılı bir açıklama yaparak, Şanlıurfa hududunda 3 askerimizin hain bir pusuda şehit olduğunu açıkladı. Şehit olan askerlerimizin; P. Tğm. Murat Alyakut, P. Söz. Er Ertuğrul Ulupınar ve P. Onb. Enes Koç olduğu öğrenildi.

Şehitlerimizin naaşı adli tıp kurumuna getirildi.

TERÖRİSTLERCE DÖŞENEN EL YAPII PATLAYICI PATLADI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız, Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Söz. Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.

1 ASKERİMİZ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre olay, Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde yaşandı. Askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından sınır hattındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) patlatıldı. Sınır hattındaki güvenlik duvarının da yıkıldığı patlamada Teğmen Murat Alyakut, erler Enes Koç ile Ertuğrul Ulupınar şehit oldu, 1 asker ise yaralandı. Yaralı asker Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlama sonrası ortaya çıkan dumanlar, sınır köylerinden de görüldü.

TERÖRİSTLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Patlama sonrası bölgeye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. Şehit askerlerin cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken bölgede arama ve tarama çalışması başlatan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.

BAKAN KOCA'DAN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Akçakale Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.



Bakan Koca mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Akçakale Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 kahraman evladımızı kaybettik. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”

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