Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde meydana gelen yoğun kar yağışı eğitimi sekteye uğrattı. Ulaşım şartlarının da zorlaşması sonrası il genelinde eğitime 1 günlük ara verildiği duyuruldu.

DON VE ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Kentte sis, don ve çığ uyarısının yapıldığı bildirilen açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Ocak Salı günü il genelinde, eğitime ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilde eğitime kar engeli Yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl, Bitlis ve Tunceli'de eğitime bir gün ara verildi.

Bingöl’de iki ilçede eğitime kar engeli Bingöl’de iki ilçede eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildiği öğrenildi.

Kar yağışı nedeniyle 12 ilde eğitime ara verildi Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan 12 ilde eğitim durdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya, Tunceli, Aksaray, Adana, Bingöl, Karaman, Denizli, Kars, Muğla, Eskişehir, Kahramanmaraş, Sivas illerinde yüz yüze eğitime ara verildi.