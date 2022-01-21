Türkiye Gazetesi

2021-2022 eğitim-öğretim yılının 1’inci yarıyılı sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Kavaklı İlkokulu’nda karne dağıtım törenine katıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin ile beraber öğrencilere karnelerini dağıtan Bakan Özer, 2 haftalık tatilin ardından buluşacaklarını söyledi.

ÖĞRENCİLERE ÖDEV VERDİ

Zor bir dönemden geçtiğimizi ve özellikle öğretmenlerin fedakarlıklarından dolayı teşekkür ettiğini söyleyen Bakan Özer, "Öğretmenlerimiz çok büyük fedakarlıklar gösterdiler. Maskelerle ders anlatmak kolay değil. Öğretmenlerimizi fedakarlıklarından dolayı ve aşılanma oranlarıyla topluma örnek oldukları için şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlerimizden bir istirhamımız olmuştu, öğrencilere ödev verilmemesi yönünde. Öğrencilerimize bir ödev veriyorum, 18 milyon öğrencimizin bu yarıyıl tatilinde en az bir kitap okumaları. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum." açıklamasında bulundu.

YARIYIL TATİLİ UZATILACAK MI?

‘Yarıyıl tatilinin uzatılacak mı?’ sorularına cevap veren Bakan Özer, "Biz verilere bakarak konuşuyoruz. Şu an için tatili uzatmamız gereken bir durum yok. 7 Şubat'ta kaldığımız yerden, aynı kararlılıkla okullarımızı açacağız." diyerek net mesaj verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan seçmeli ders tercihleriyle ilgili duyuru Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Olumsuz hava şartları tatil getirdi: 41 ilde eğitime kar engeli Yarın, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle; 41 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde okulların tatil edildiği duyuruldu.

'Nerede kalmıştık' diyen 21 bin kadın eğitim için koştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve AK Parti Kadın Kolları tarafından yürütülen ‘Nerede Kalmıştık’ projesi ile eğitimini yarıda bırakmış 21 bin 176 kadın, diploma almak için başvuruda bulundu.