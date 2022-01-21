HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Buldan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
HDP'li Pervin Buldan haberi "Covid testim pozitif çıktı. Karantina ve tedavi sürecimi şimdilik evde geçireceğim" diyerek duyurdu.
Pervin Buldan'a soruşturma açıldı HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Pervin Buldan'dan ortaklara rest: Bizden bir daha destek yok Millet İttifakı çatırdamaya başladı. İttifakın gizli destekçisi HDP, sert açıklamalarda bulundu. Partinin eş genel başkanı Pervin Buldan "Geçmişte desteklediklerimiz bundan sonraki süreçlerde aynı tavrı beklemesin" dedi.
Pervin Buldan, ortaklarına ‘Yeniden bir araya gelelim’ dedi ‘Muhalefet HDP’ye bakanlık verecek’ tartışmalarının olduğu bir dönemde konuşan Pervin Buldan, Millet İttifakı bileşenlerine “Yeniden bir araya gelelim” çıkışında bulundu.