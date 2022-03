Türkiye Gazetesi

Et ve Süt Kurumu et fiyatlarına yüzde 48’lik bir zam yapılacağını duyurdu. Zamla beraber 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya çıkarken 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi. Piyasadaki fiyatların da yukarı çekilmesiyle gelen zam tepkilere neden oldu. Gelen tepkiler üzerine Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun açıklamalarda bulundu.

FİYATLAR PİYASAYA GÖRE YÜZDE 15 DAHA DÜŞÜK

Kurumdaki et fiyatlarının piyasaya oranla yüzde 66 daha altında olduğunun altını çizen Osman Uzun sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim fiyatlar çok düşüktü. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık. Yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş, bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi."

ALIM FİYATINDA DA BİR ARTIŞ YAPILACAK

Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım'a konuşan Osman Uzun, açıklamasını, "Alım fiyatında da bir artış yapmamız gerekiyor. Bunun için çalışmalar yaptık. Hem Sayın Bakanımıza sunduk hem de Fiyat İstikrar Komitesi‘ne sunduk. Oradan çıkan karara göre alım fiyatında da artış olacak. Biz de zaten ihtiyacımız olan eti piyasadan kesilmiş et olarak alıyoruz. Bu konuda dijital - elektronik bir ihale açıyoruz. Kilosunu 78 -79 liradan et alıyoruz." ifadeleriyle sonlandırdı.