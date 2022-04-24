Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik zammını protesto etmek için üç ay boyunca faturasını ödemedi. Kılıçdaroğlu, bu sebeple elektriklerinin kesildiğini belirtip bir hafta boyunca eşiyle birlikte böyle yaşayacağını bildirdi. CHP Lideri dün de eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara’da dört aydır evinde elektrik olmadığı iddia edilen Güllü Demir ve 3 çocuğunu ziyaret etti. Bu yaşanılanlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'na birkaç soru yöneltti.

Bakan Dönmez, şunları sordu: Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?

Bu arada, ziyaret esnasında evin sigorta kutusunun hafif açık şekilde duruyor olması dikkat çekmişti. İlgili abonenin 23 Nisan itibari ile borç sebebiyle elektriğinin kesik olmadığı ve kaçak kullanımının bulunmadığı tespit edildi.

Kılıçdaroğlu'nun elektrik eylemine tepki yağdı Faturalarını ödemediği için evinin elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört milyon hanenin borcundan dolayı elektriği kesildiğini iddia etti.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'elektrik' tepkisi: Zillettir, rezalettir Faturasını ödemediğini için elektriği kesilen ve bunu sosyal medya hesabından duyuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na isim vermeden tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bu çarpık zihniyetlerin TBMM'de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir" dedi.

Akşener’den Kılıçdaroğlu’na: İsterse faturasını ödeyebilirim CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'fatura ödememe' eylemi sonrası elektriğin kesilmesinin ardında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklama yaparak, Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Akşener, ''Müsaade ederse hanenin borcunu ödeyebilirim'' dedi.