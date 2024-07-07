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9 katlı apartman cayır cayır yandı! İtfaiyenin suyu bitti

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Batman merkezde 9 katlı bir apartmanda yangın dehşeti yaşandı. Binanın teras katında başlayan yangın hızla yayıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangından, itfaiyenin suyu bittiği ifade edildi. Öte yandan hasar alan daire kullanılamaz hale geldi.

Batman'ın merkez Bahçelievler Mahallesinde 9 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

9 katlı apartman cayır cayır yandı! İtfaiyenin suyu bitti - 1. Resim

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Fatih Mahallesi 1636. Sokak'ta bulunan 8 katlı bir apartmanın teras katında yangın başladı. Alevler kısa sürede teras katındaki daireleri sardı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, TOMA desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

9 katlı apartman cayır cayır yandı! İtfaiyenin suyu bitti - 2. Resim

İTFAİYENİN SUYU BİTTİ

Yangında iki daire kullanılamaz hale geldi. Bina sakinleri tahliye edildi. Görgü tanıkları itfaiyenin suyunun bittiğini bunun üzerine yangın yükseldiğini belirtti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

9 katlı apartman cayır cayır yandı! İtfaiyenin suyu bitti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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