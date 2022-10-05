Türkiye Gazetesi

Ankara'da 77 yaşındaki yaşlı adam 40 yaşındaki eşiyle çıkan tartışmada dehşet saçtı. Etimesgut Kazım Karabekir Mahallesi'nde dün gece yaşanan olayda, 77 yaşındaki Muzaffer Ç. ile kendisinden 37 yaş küçük olan eşi Dilek Ç. arasında kıskançlık yüzünden tartışma yaşandı.

EŞİNİ 7 YERİNDEN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Muzaffer Ç. kendisine hakaret ettiğini ve saldırdığını öne sürdüğü eşini tabanca ile 7 yerinden vurarak öldürdü.

Olayın ardından polisi arayan zanlı eşini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Polis ekipleri Muzaffer Ç.yi gözaltına aldı. Polis incelemesinin ardından hayatını kaybeden Dilek Ç.'nin cansız bedeni incelemenin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! ByLock kullanıcısı 16 şüpheliye gözaltı kararı Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda ByLock kullandığı tesit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara'daki aranan 1456 kişi yakalandı Ankara'da 15-29 Eylül arasında yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1456 kişi yakalandı, bunlardan 307'si tutuklandı.

Ankara’daki ‘istek şarkı’ cinayetinde yeni gelişme! Onur Şener’in arkadaşı dehşet anları anlattı… Ankara’da kendisinden istekte bulunan şarkıyı söylemediği gerekçesiyle saldırıya uğrayan müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti. Feci olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, Şener’in arkadaşı dehşete düşüren o anları anlattı.