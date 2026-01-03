ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırı hakkında açıklama yapan Bahçeli, "ABD'nin Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma girişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur. 15 Temmuz 2016'da FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada gösterilen aşağılık girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te bulunurken yapılan girişim ile Venezuela'da yapılan benzer girişim aynıdır." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırıp, ülkenin ABD tarafından yönetileceğini duyurması üzerine açıklama yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA 47 saniyede yakalandı! Maduro operasyonunun perde arkası

Bahçeli, söz konusu müdahalenin hukuksuz ve haksız olduğunu vurgulayarak, bunun Türkiye’nin de yakından tanıdığı bir senaryo olduğunu ifade etti. ABD’nin Maduro’ya yönelik hamlesini “bilinen ve tanıdık bir komplo” olarak niteleyen Bahçeli, benzer bir girişimin Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu söyledi.

"BİLİNDİK VE TANIDIK..."

Bahçeli açıklamasında, “ABD'nin Maduro'yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma girişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur. 15 Temmuz 2016'da FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada gösterilen aşağılık girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te bulunurken yapılan girişim ile Venezuela'da yapılan benzer girişim aynıdır” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası