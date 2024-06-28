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Adana'da alev alan yolcu otobüsü hurdaya döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;da alev alan yolcu otobüsü hurdaya döndü
Adana, Yolcu Otobüsü, Yangın, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana-Pozantı otoyolunda seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü alev topuna döndü. Yanan yolcu otobüsü iskelete döndü.

Adana'da seyir halindeki bir yolcu otobüsü alev topuna döndü. Olay, Adana-Pozantı otoyolu Akçatekir rampasında meydana geldi.

39 yolcusuyla seyir halindeki yolcu otobüsü bir anda motor kısmından alev aldı. Şoför Metin B., 63 AFM 583 plakalı Mercedes marka otobüsü emniyet şeridine çekerek hemen itfaiyeyi aradı.

Adana'da alev alan yolcu otobüsü hurdaya döndü - 1. Resim

Yanan otobüsten çıkan alevler ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri, hem otobüsü hem de yangının ormanlık alana yayılmasını önlemek için olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Adana'da alev alan yolcu otobüsü hurdaya döndü - 2. Resim

Yangın nedeniyle Adana - Pozantı otoyolu kısa süre trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Pozantı Akçatekir Karayolu üzerinden sağlandı.

Adana'da alev alan yolcu otobüsü hurdaya döndü - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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