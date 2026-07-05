Adana’da cam kapısını taşla kırıp, sürünerek bir takı mağazasına giren şüpheli yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve gümüş kaplama bilezik çaldı. Şüpheli gözaltına alınırken, o anlar kameralara yansıdı.

Adana’nın Çukurova ilçesi takı ürünleri satan bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayı hayrete düşürdü.

İddiaya göre, kimliği henüz açıklanmayan şüpheli, gece saat 01.30 sıralarında iş yerinin cam kapısının alt kısmını taşla kırdı, içeri sürünerek girdi.

Adana’da şoke eden hırsızlık! Sürüne sürüne 1 milyon TL’lik bilezik çaldı!

Vitrinde bulunan çok sayıda altın kaplama ve gümüş kaplama bileziği alarak olay yerinden kaçan şüphelinin bu anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana’da şoke eden hırsızlık! Sürüne sürüne 1 milyon TL’lik bilezik çaldı!

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin çaldığı ürünlerin bir bölümü de ele geçirilerek iş yeri sahibi Ebru Mintemur'a teslim edildi.

Adana’da şoke eden hırsızlık! Sürüne sürüne 1 milyon TL’lik bilezik çaldı!

“1 MİLYON LİRA ZARARIM VAR"

İş yeri sahibi Ebru Mintemur, "Hemen iş yerimize geldik. Şüpheli taşla camı kırıp içeri girmiş. İçeride bulunan altın kaplama bileziklerin tamamına yakınını ve çok sayıda gümüş kaplama ürünü alıp kıyafetlerinin içine doldurarak kaçmış. Yaklaşık 1 milyon lira zararım var" diyerek başına gelenleri anlattı.

Adana’da şoke eden hırsızlık! Sürüne sürüne 1 milyon TL’lik bilezik çaldı!

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