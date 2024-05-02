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Adıyaman’da kontrolden çıkan minibüs yan yattı: 14 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adıyaman’da kontrolden çıkan minibüs yan yattı: 14 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yağmurdan dolayı kayarak yoldan çıkan yolcu minibüsü yan yattı. Meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Kahta-Diyarbakır yolunun 16’ıncı kilometresinde  Yasin Arslan yönetimindeki 02 LF 228 plakalı minibüs sürücüsünün yağmurdan dolayı kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yan yattı.

14 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada B.G. (16), M.G. (18), M.K. (26), N.K. (20), E.K. (18), G.A. (17), H.A. (24), G.A. ( 17), S.A. (19), M.A. (16), S.T.A. (17), A.A. (18), R.A. (16) ve H.A. (31) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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