Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Adli para cezası artıyor! Hapiste 1 günün bedeli 100 TL

    Adli para cezası artıyor! Hapiste 1 günün bedeli 100 TL

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Adli para cezası artıyor! Hapiste 1 günün bedeli 100 TL
    Yargı, Hak İhlali, Tazminat, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti Grubu tarafından Meclis Başkanlığına yargı alanında düzenlemeler içeren 8’inci yargı paketi sunuldu.

    ESMA ALTIN'IN HABERİ - Yargı alanında düzenlemeler içeren 8’inci yargı paketi AK Parti Grubu tarafından Meclis Başkanlığına sunuldu.

    Pakette şu düzenlemeler yer alıyor:

    Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurular kapsamında hak ihlali kararlarının maddi ve manevi kaybının belirlenmesi için, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonuna yeni görevler verildi. Komisyon, makul yargılama süresinin ötesinde kalan süreleri tekrar gözden geçirecek.

    Maddi ve manevi hak kayıplarını 9 ila 16 ay arasında hükme bağlayacak. AYM önünde biriken 92 bin dosyayı azaltacak.  

    Ayrıca, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 1 Haziran öncesinde kalan dosyalar da Tazminat Komisyonunda değerlendirilecek. AYM’nin iptal gerekçeleri doğrultusunda örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ayrı bir suç sayılacak.

    Örgüt adına suç işleyen kişi hem işlediği suçtan hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Mahkemelerde vatandaşın bekleme süreleri eşitlenecek.

    İstinaf, temyiz ve tebliğ süreleri arasında var olan süre farkları ortadan kaldırılacak. Bu doğrultuda bekleme süresi iki hafta olarak belirlenecek. Adli para cezalarının miktarı artırılacak. Ön ödeme miktarının belirlenmesinde hapis cezasının bir gün karşılığı 30 liradan 100 liraya çıkarılacak.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İşçiler can, maden şirketi altın peşinde! 9 kişi göçük altındayken ‘işe alım ilanı’ açtılar - Gündemİşçiler can, maden şirketi altın peşinde!Ankara, Irak Yönetimine son sözünü söyledi: ‘Kalkınma Yolu’nu TSK kontrol etsin - Gündem‘Kalkınma Yolu’nu TSK kontrol etsinPendik'te polis noktasına silahlı saldırı! Kaymakamlık lojmanına ateş açıldı - GündemPendik'te polis noktasına silahlı saldırı387 isim için yeni karar: Danıştay göreve iade etti, HSK inceleme başlattı - GündemDanıştay göreve iade etti, HSK inceleme başlattıMaden faciasında su ve toprağa siyanür karıştı mı? Bakanlık laboratuvar sonuçlarını açıkladı - GündemMaden faciasında su ve toprağa siyanür karıştı mı?'Siyanür yalanını' Cumhurbaşkanlığı bozdu: Kuş değil kum - Gündem'Kuş değil kum'İhbara giden polisler yoğurt kabının içinden çıkanlarla hayrete düştü - GündemYoğurt kabının içinden çıkanlar hayrete düşürdüKuzey Marmara otoyolunda korkunç kaza! Sollamaya çalışırken öndeki tıra çarptı - GündemKuzey Marmara otoyolunda korkunç kazaCem Küçük: Şu anda yargıda bir tane FETÖ'cü savcı varsa o bile çok fazladır - Gündem'Yargıda bir tane FETÖ'cü savcı varsa o bile fazladır'Naci Görür'den Gaziantep için kritik uyarı: Çok stres yüklendi, ne zaman deprem olacak bilmiyoruz - Gündem'Çok stres yüklendi, ne zaman deprem olacak bilmiyoruz'
    Sonraki Haber Yükleniyor...