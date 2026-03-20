AFAD duyurdu! Balıkesir bayrama depremle başladı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bayram sabahı yürekler ağza geldi. İlçede saat 07.52'de 4 büyüklüğünde deprem olurken, kısa süreli panik yaşandı.
Özetle DinleAFAD duyurdu! Balıkesir bayrama depremle başladı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak belirlendi.
- AFAD'a göre depremin büyüklüğü 4, derinliği ise 14,07 kilometre olarak kaydedildi.
- Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1, derinliğini ise 10,6 kilometre olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.52'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 14,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyururken, derinliğin 10.6 kilometre olduğunu bildirdi.
Yaşanan sarsıntının ardından kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir olumsuz durumun olmadığı belirtildi.
