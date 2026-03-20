Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bayram sabahı yürekler ağza geldi. İlçede saat 07.52'de 4 büyüklüğünde deprem olurken, kısa süreli panik yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.52'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 14,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyururken, derinliğin 10.6 kilometre olduğunu bildirdi.

Yaşanan sarsıntının ardından kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir olumsuz durumun olmadığı belirtildi.

