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AFAD ilk verileri paylaştı: Muğla Datça'da deprem!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AFAD ilk verileri paylaştı: Muğla Datça&#039;da deprem!
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde 4 büyüklüğündeki depremle sallanan Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 21.26'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Datça açıklarındaki sarsıntı saat 21.26'da kaydedildi. Depremin derinliği ise 5.76 kilometre olarak ölçüldü.

Öte yandan Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.17'de 4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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