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Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü! İşçi servisi devrildi: 10 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Afyonkarahisar&#039;da faciadan dönüldü! İşçi servisi devrildi: 10 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da aşırı yağışların oluşturduğu kaygan zemin, kazaya davetiye çıkardı. İşçileri taşıyan servis kontrolü kaybederek devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, N.Ö. idaresindeki 03 SK 383 plakalı işçileri taşıyan minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıkarak devrildi. Can pazarının kurulduğu kazada sürücü ile birlikte 9 kişi yaralandı. 

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da faciadan dönüldü! İşçi servisi devrildi: 10 yaralı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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