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Aydın'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aydın&#039;da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza bugün öğlen saatlerinde Işıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde 09 HD240 plakalı otomobil ile 09 KB 286 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı.

Kazayla ilgili soruştura sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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