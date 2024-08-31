Aydın'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Aydın'da otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

"Narin Güran" soruşturmasında yeni gelişme! Aileden biri daha gözaltına alındı

"Narin Güran" soruşturmasında yeni gelişme! Aileden biri daha gözaltına alındı

Kaza bugün öğlen saatlerinde Işıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde 09 HD240 plakalı otomobil ile 09 KB 286 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı.

Kazayla ilgili soruştura sürüyor.