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Aile katliamı! Karısını ve oğlunu tabancayla öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde tartıştığı eşi ve 7 yaşındaki oğlunu tabancayla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Ekin Mahallesi'nde M.Ç. (77) henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde eşi Sabiha Ç. (71) ve oğlu Sinan Ç. (31) ile tartıştı.

KARISINI VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, eşi ve oğluna tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINDA

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit İdris Aydın Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi sokakta gözaltına aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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