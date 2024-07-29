AK Parti'den DEM Parti'nin 'halay' provokasyonuna tepki: Provokasyona yasak var, halaya yasak yok

AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın, DEM Parti'nin PKK propagandası yapanlara sahip çıkmasına tepki gösterdi. 'Halay çektikleri için tutuklandılar' haberlerinin algı operasyonu olduğunu belirten Çalkın, "Ülkemizde ne halay yasak ne de düğün; provokasyona yasak var, halaya yasak yok" ifadelerine yer verdi.

AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın, terör örgütü propagandası yaptıkları için gözaltına alınanlara sahip çıkan ve olayı çarpıtanlara tepki gösterdi. Yapılan gözaltıların halay ya da Kürtçe şarkı nedeniyle olmadığını belirten Çalkın, "provokasyona yasak var, halaya yasak yok" ifadelerini kullandı.

AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın, DEM Parti öncülüğündeki bazı grupların, İstanbul ve Mersin'de Kürtçe şarkı ile halay çekenlerin gözaltına aldığını savunmasına tepki gösterdi.

"40 BİN KİŞİNİN KATİLİNE ÖVGÜLER DÜZÜLMESİNE KARŞIYIZ"

Algı operasyonunun kasıtlı bir şekilde yapıldığını belirten Çalkın, "22 yıldır iktidara geldiğimiz ilk günden beri bunu savunduk. Ülkemizin değerlerini sahiplendik. Biz Kürtçeye hiçbir zaman karşı olmadık. İnsanımızın kendi ana dilini konuşmasından yana olduk. Bizim iktidarlarımız döneminde, Kürtler kendi dillerini özgürce kullansın diye, devrim niteliğinde adımlar attık. Cumhurbaşkanımız Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu dev adımların atılmasına öncülük etmiştir. Kürtçe’nin önündeki engelleri bir bir kaldırarak özgürleştirmiştir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamasına "Üstüne basa basa vurgulamak istiyorum." sözleriyle devam eden Çalkın, "Biz Kürtçe’nin ve Kürtlerin terör örgütü propagandasına alet edilmesine, PKK’nın marşının söylenmesine, 40 bin kişinin katili, Apo’ya övgüler düzülmesine karşıyız. Bunun için mücadele veriyoruz." dedi.

AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Son günlerde, sabah akşam durmadan “halay çektikleri için tutuklandılar” açıklamaları kara bir propagandadan başka bir şey değildir. Bu açıkça Kürtçenin istismar edilmesidir. Büyük bir yalandır. Bugün Türkiye’mizde Kürtçe hiç olmadığı kadar serbesttir." şeklinde konuştu.

"DEVLETE MEYDAN OKUYOR, APO'YU ÖVÜYORSUNUZ"

Türkiye'de halaya yasak olmadığının altını çizen Çalkın, terör örgütü PKK'ya ve bölücü örgütün elebaşına övgüler yapıldığını belirtti.

Çalın sözlerine, "Ülkemizde ne halay yasaktır ne de düğün. Provokasyona yasak var, halaya yasak yok. Halaylar nasıl çekilirse çekilsin. Bu ister Türkçe olsun, ister Kürtçe, isterse başka bir dilde olsun. Buna hiç bir yasak yoktur. Bu olaylar üzerinden Kürtçe’yi kullanarak bir kara propaganda yapıyorsunuz. Göz göre göre, bu devlete meydan okuyorsunuz. Ülkemizin birliğine, kardeşliğine karşı durarak bunu engellemeye çalışıyorsunuz. Tüm dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği, sizin kabul etmediğiniz, bölücü örgütün kurucusu Apo’yu ve PKK’yı överek her şeye Kürtleri alet etmekten bir türlü vaz geçmiyorsunuz. Hep kirli oyunlar tezgahlıyorsunuz. EDİBESE – Artık Yeter – diyoruz." ifadeleriyle devam etti.