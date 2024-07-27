Mersin'in ardından İstanbul'da da terör halayı! 13 şüpheli yakalandı

Mersin'deki terör halayının ardından İstanbul'da da benzer bir olay yaşandı. Mega kentin 3 ilçesinde terör örgütü elebaşı lehine slogan atarak halay çekenlere karşı harekete geçen Emniyet, 7 ilçede gerçekleştirdiği operasyonla 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy ve Esenyurt'ta sokakta, Gaziosmanpaşa'da ise bir düğünde terör örgütü PKK/KCK'nın sözde marşı eşliğinde halay çekilmesi ve terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELENDİ

Ekipler ayrıca aracıyla seyir halindeki bir kadının örgütsel şarkı dinlediği anlara ilişkin sosyal medya paylaşımıyla ilgili inceleme yaptı.

İlgili Haberler Mersin'deki terör halayında 10 tutuklama

24 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmalarda kadın şüpheli de dahil zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, 7 ilçede belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

MERSİN'DE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Mersin'de de benzer bir olay yaşanmıştı. Terörist başı lehine slogan atarak halay çeken grup, gözaltına alınmıştı. Mahkeme söz konusu 11 şahsı tutuklamıştı.