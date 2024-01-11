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Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ahmet Polat
Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk verilere göre Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 19.14'te, 5.5 kilometre derinliğinde oldu.
24 SAAT İÇERİSİNDE 3. DEPREM
Kandilli verilerine göre, dün gece 00.40'ta 4.2 büyüklüğünde, bugün 16.57'de 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Arka arkaya gelen depremler bölgede paniğe sebep oldu.
Ayrıntılar geliyor..
Düzenleyen: Ahmet Polat - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi