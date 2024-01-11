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    Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

    Akdeniz&#039;de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk verilere göre Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 19.14'te, 5.5 kilometre derinliğinde oldu.

    24 SAAT İÇERİSİNDE 3. DEPREM

    Kandilli verilerine göre, dün gece 00.40'ta 4.2 büyüklüğünde, bugün 16.57'de 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.

    Arka arkaya gelen depremler bölgede paniğe sebep oldu.

    Ayrıntılar geliyor..

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AkdenizDeprem
    Haberler > Gündem > Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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