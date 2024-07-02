Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem

YUNANİSTAN'DA ÜST ÜSTE DEPREM

Meydana gelen sarsıntının derinliği 5.3 km olarak açıklandı. Saat 21.28'de kaydedilen depreme ilişkin bir olumsuzluk bildirimi yapılmadı.

AFAD 3.7'LİK BİR BAŞKA DEPREM DUYURDU

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Girit Adası açıklarında geçtiğimiz günlerde de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD ise Makedonya sınırında yaşanan başka bir depremi duyurdu. AFAD verilerine göre Yunanistan'ın Serrai, Kentriki mevkiinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km derinliğinde yaşandı.