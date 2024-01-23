Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    AFAD, Akdeniz'de 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkes üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi olarak açıklandı. AFAD'ın verilerine göre; saat 23.04'de kaydedilen deprem yerin 38.82 kilometre altında gerçekleşti.

    Akdeniz&#039;de 4.1 şiddetinde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı ilk verilere göre deprem yerin 38.82 kilometre derinliğinde yaşandı.

    Sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı.

    Ayrıntılar geliyor... 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor! Masada birçok anlaşma var - GündemReisi Türkiye'ye geliyor! Masada birçok anlaşma varKaradeniz üzerinden gelecek, tüm yurdu etkisi altına alacak! 'Perşembe'ye dikkat - GündemTüm yurda 'perşembe' uyarısıOperasyonlar sıklaştı, hainler köşeye sıkıştı! 3 PKK'lı terörist teslim oldu - Gündem3 PKK'lı terörist daha teslim olduİstanbul'da öncelik deprem! Murat Kurum'dan 39 ilçede kentsel dönüşüm sözü - Gündemİstanbul'da öncelik depremTBMM'den İsveç'in NATO üyeliğine onay! - GündemTBMM'den İsveç için tarihi karar!Elazığ'da maden ocağında patlama! Yaralılar var - GündemMaden ocağında patlamaKomşu cinayetinin ardından 'küfür' çıktı - GündemKomşu cinayetinin ardından 'küfür' çıktıKaymakam - cami hocası tartışmasında ikinci perde! Bu kez de imamın akrabaları AK Partili başkanın kardeşini dövdü - GündemBu kez imamın akrabaları AK Partili başkanın kardeşini dövdüSon bir haftada 3 kişi düştü ama... UNESCO mirası surlarda tehlikeli tutku - GündemUNESCO mirası surlarda tehlikeli tutkuKilis'te feci kaza: 2 ölü - GündemKilis'te feci kaza: 2 ölü
    Sonraki Haber Yükleniyor...