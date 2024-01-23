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Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Şeyda Karaca
AFAD, Akdeniz'de 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkes üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi olarak açıklandı. AFAD'ın verilerine göre; saat 23.04'de kaydedilen deprem yerin 38.82 kilometre altında gerçekleşti.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı ilk verilere göre deprem yerin 38.82 kilometre derinliğinde yaşandı.
Sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi