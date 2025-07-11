Alevler Suriye'den Türkiye sıçradı! Lazkiye'de günlerdir süren yangın giderek büyüyor

Suriye'nin Lazkiye bölgesinde 9 gün önce çıkan yangın giderek büyüyor. Alevler Hatay'ın Yayladağı ilçesine sıçradı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 9 gün önce başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Ormanlık alanda çıkan yangın, Türkiye’nin en güneyinde yer alan Hatay’ın Yayladağı ilçesine sıçradı.

9 GÜNDÜR ALEVLERLE MÜCADELE EDİYORLAR

Bölgedeki geniş çaplı yangın 3 Temmuz'da başlamış, Kastal Maaf, Kantara, Mezra, Beyt Mılık, Fırınlık ormanları ve Murtlu köyleri en çok etkilenen yerler olmuştu. Bayırbucak'taki Kartal ve Zahiye Dağları ile 45 Tepe çevresinde etkili olan yangın, henüz kontrol altına alınamadı.

TÜRKİYE DESTEK VERDİ

Yangına sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Türkiye, Ürdün ve Lübnan’dan gönderilen hava araçlarıyla müdahale ediliyor.

ALEVLER TÜRKİYE SINIRINI GEÇTİ

Günlerdir devam eden orman yangınında alevler, Türkiye sınırına dayandı. Alevler, Hatay’ın Yayladağı ilçesine ulaştı.

HATAY TEYAKKUZDA

Teyakkuzda bekleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, zaman zaman sınırı geçen alevlere müdahale ediyorlar.

Günlerdir devam eden orman yangını nedeniyle Yayladağı ilçesi duman tabakasıyla kaplandı.

Ekiplerin sınır hattında teyakkuzda olduğunu ifade eden Celal Sarı, alevlere müdahale eden ekiplere kolaylıklar diledi.