Alkol testini reddeden sürücüye yüz binlerce liralık ceza!
Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü F.K., yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı. Polisten kaçan ve alkolmetreyi üflemeyi reddeden F.K.'ye 354 bin TL para cezası kesildi.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde aracıyla seyir halinde olan F.K., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.
354 BİN TL CEZA
Yaşanan kovalamaca sonucu F.K. otomobille birlikte Şehit Hayrullah Dünya Sokak üzerinde durduruldu. Ekipler tarafından F.K.’ya ‘dur ihtarına uymamak’, ‘alkol testini reddetme’ ve Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 354 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulurken, otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Öte yandan, F.K. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem de başlatıldı.
