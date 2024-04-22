Almanya Cumhurbaşkanı'na İstanbul'da soğuk duş! "Katil" diyerek protesto ettiler

Bugün İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya’nın İsrail’e destek vermesi nedeniyle protesto edildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla 1961’de ilk Türk işçi kafilesinin Almanya’ya uğurlandığı Sirkeci Garı’nı ziyareti sırasında bir grup tarafından protesto edildi.

"SOYKIRIM SUÇLUSU KATİL ALMANYA"

Almanya’nın İsrail’e verdiği desteği protesto eden grup, "Katil Almanya Türkiye'den defol" ve "Soykırım suçlusu katil Almanya" sloganları attı.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyaretinin ilk durağı İstanbul'a gelmişti. Steinmeier ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 11.58'de İstanbul Havalimanı'na inmişti.

Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşılamıştı. Steinmeier daha sonra İBB Başkanı İmamoğlu ile görüştü.

Steinmeier, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyarette İstanbul, Gaziantep ve Ankara'da temaslarda bulunacak.