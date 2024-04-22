Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ilk ziyaretini İmamoğlu'na yaptı

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Bu sabah resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ilk olarak diplomatik teamüllere aykırı olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İki isim Almanya'daki gurbetçilerin hayatını konu olan sergiyi gezdi.