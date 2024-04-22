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Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ilk ziyaretini İmamoğlu'na yaptı

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Türkiye&#039;ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ilk ziyaretini İmamoğlu&#039;na yaptı

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Bu sabah resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ilk olarak diplomatik teamüllere aykırı olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İki isim Almanya'daki gurbetçilerin hayatını konu olan sergiyi gezdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyaretinin ilk durağı İstanbul'a geldi.

HAVALİMANINDA VALİ GÜL KARŞILADI

Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

İMAMOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

Steinmeier daha sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. İki isim Sirkeci Garı'nda yer alan ve Türk işçilerin Almanya'ya göçünü ele alan "Gurbette Hasret" sergisini gezdi.

Steinmeier'ın ilk olarak İmamoğlu ile görüşmesinin diplomatik teamüllere aykırı olduğu da belirtildi.

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