Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ertelendi

17 Ocak 2024 19:36 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 20:21

Türkiye nefesini tutmuş, 6 saat sonra ilk astronotunu uzaya yolcu etmeye hazırlanırken fırlatmayı gerçekleştirecek SpaceX'ten üzen bir açıklama geldi.

Hava koşulları nedeniyle fırlatmanın ertelendiğini duyuran firma, gerekli kontroller sağlandıktan sonra 19 Ocak'ta Türkiye'nin ilk uzay yolcususu astronot Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 misyonunun uzaya gönderileceğini duyurdu.

SPACEX ERTLEMENİN SEBEBİNİ DUYURDU

SpaceX'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Axıom 3 uçuşu için 19 Ocak Cuma gününü hedefliyoruz. Ek süre ekiplerimize fırlatma öncesi kontrol listelerini ve aracın veri analizlerini tamamlama fırsatı verecek."

BAKAN KACIR'DAN İLK AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, uzay yolculuğunun 19 Ocak’a ertelendiğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı 19 Ocak 2024 00.49 (Türkiye saati ile). Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz” dedi.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 1979’da Mersin’in Silifke ilçesinde doğdu. Babasının mesleği nedeniyle büyürken Türkiye’nin farklı illerinde yaşadı.

Axiom Space’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. Axiom Space’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.



Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptan pilotluk yaptı.



Gezeravcı, son olarak Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atandı. Filonun standardizasyonu ve değerlendirilmesi, tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesi, tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol uçuşları öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinden sorumluydu.

13 DENEY YAPACAK

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kalacak. Aralarında kanserden bağışıklıkhücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney gerçekleştirecek.

İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı, Ax-3 misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak. Ax-3 misyonunun görev komutanı eski NASA astronotu Michael Lopez-Alegria olacak. Virgin Galactic'in Galactic 01 yörünge altı uzay uçuşunda da yer alan görev uzmanı Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronot yedek üyesi Marcus Wandt de Gezeravcı ile birlikte uçacak.