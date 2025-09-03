Ankara genelinde hissedilen kokunun sebebi belli oldu

Ankara Valiliği tarafından kent genelinde hissedilen is kokusuna ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre, son saatlerde ilimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu Araç'ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgarlarının etkisiyle ilimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup, ilimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. Halkımızın bilgisine sunulur."

Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren etkili olan koku nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezine çok sayıda ihbarda bulunulduğu bildirildi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise yapılan son değerlendirmelere göre, Kastamonu ve Karabük'te devam eden orman yangınından çıkan duman ve isin, kuzeyli rüzgarların etkisiyle Ankara genelini etkilediği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: