Ankara'da EGO'ya ait yolcu otobüsü kazaya karıştı. Feci olayda 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.

Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde iddialara göre EGO'ya ait yolcu otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı.

Olay yerine pek çok polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası güvenlik önlemi alırken kazaya ilişkin ise inceleme başlatıldı.

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