İhlas Haber Ajansı
Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı
Ankara'da EGO'ya ait yolcu otobüsü kazaya karıştı. Feci olayda 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.
Özetle DinleAnkara'da belediye otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 9 ya...
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Gündem az önce
Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda EGO'ya ait yolcu otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
- Kaza Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi.
- Kazaya EGO'ya ait yolcu otobüsü karıştı.
- Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
- 9 kişi yaralandı.
- Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
- Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
- Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde iddialara göre EGO'ya ait yolcu otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı.
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Olay yerine pek çok polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası güvenlik önlemi alırken kazaya ilişkin ise inceleme başlatıldı.
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