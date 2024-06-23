Ankara'da palet fabrikasında korkutan yangın! Ekipler müdahale etti

Ankara Sincan'da bulunan bir palet fabrikası sabah saatlerinde alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile söndürüldü.

Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde bulunan bir palet fabrikasında, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Dumanların yoğunlaştığı yangında alevler bir çikolata fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Olayda yaralanan olmazken yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında mesai başlamadığı için içeride personel bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.