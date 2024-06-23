Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ankara'da palet fabrikasında korkutan yangın! Ekipler müdahale etti

Ankara'da palet fabrikasında korkutan yangın! Ekipler müdahale etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da palet fabrikasında korkutan yangın! Ekipler müdahale etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Sincan'da bulunan bir palet fabrikası sabah saatlerinde alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile söndürüldü.

Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde bulunan bir palet fabrikasında, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Dumanların yoğunlaştığı yangında alevler bir çikolata fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Olayda yaralanan olmazken yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında mesai başlamadığı için içeride personel bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ankara'da palet fabrikasında korkutan yangın! Ekipler müdahale etti - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Borç yüzünden tartıştığı Fatma Kahraman'ı öldüren eş kaçarken yakalandıOsmaniye'de sır ölüm! Evinden çıkıp tarlasına gitti, cansız bedeni bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cami tuvaletinden sabunluk çalıp lüks arabasıyla olay yerinden ayrıldı - GündemCami tuvaletinden sabunluk çalıp, lüks aracıyla gittiAFAD duyurdu! Akdeniz'de deprem: İşte ilk veriler... - GündemAFAD duyurdu! Akdeniz'de deprem: İşte ilk veriler...İzmir'de korkunç olay! 12 ve 14 yaşındaki kardeşler otel odasında ölü bulundu - GündemYaşları 12 ve 14! İki kardeş otelde ölü bulunduArkasında Osmanlı hattı elinde Kızılelma! Selçuk Bayraktar Aziz Sancar'ın evinden gönderdiği özel mesajı paylaştı - GündemAziz Sancar'ın evinden gönderdiği özel mesajı paylaştıOsmaniye'de sır ölüm! Evinden çıkıp tarlasına gitti, cansız bedeni bulundu - GündemOsmaniye'de sır ölüm! Evinden çıkıp tarlasına gitti, cansız bedeni bulunduBorç yüzünden tartıştığı Fatma Kahraman'ı öldüren eş kaçarken yakalandı - GündemBorç yüzünden tartıştığı Fatma Kahraman'ı öldüren eş kaçarken yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...