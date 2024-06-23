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Ankara'da seyir halindeki patates yüklü tır cayır cayır yandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da seyir halindeki patates yüklü tır cayır cayır yandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Polatlı ilçesinde seyir halindeki patates yüklü tırda yangın çıktı! Cayır cayır yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinden Haymana yönüne doğru ilerleyen patates yüklü tırda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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