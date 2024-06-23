Ankara'da seyir halindeki patates yüklü tır cayır cayır yandı
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Ankara Polatlı ilçesinde seyir halindeki patates yüklü tırda yangın çıktı! Cayır cayır yanan tır kullanılamaz hale geldi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinden Haymana yönüne doğru ilerleyen patates yüklü tırda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı