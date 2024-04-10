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Ankara'nın en işlek caddeleri bayramın ilk günü boş kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Ankara sokakları da boş kaldı. Hayalet şehre dönüşen başkent, drone ile havadan görüntülendi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili geçen cuma akşamı başladı. Vatandaşların şehir dışına çıkması ile megakent İstanbul'un yanı sıra başkent Ankara'da da bayramın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı.

Ankara'nın en işlek caddeleri bayramın ilk günü boş kaldı - 1. Resim

Kentin en işlek noktalarından olan Atatürk Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı, İstiklal Caddesi, Anafartalar Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, ana arterler ve sokaklardaki sessizlik dron ile havadan görüntülendi.

Ankara'nın en işlek caddeleri bayramın ilk günü boş kaldı - 2. Resim

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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