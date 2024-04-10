Ankara'nın en işlek caddeleri bayramın ilk günü boş kaldı

9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Ankara sokakları da boş kaldı. Hayalet şehre dönüşen başkent, drone ile havadan görüntülendi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili geçen cuma akşamı başladı. Vatandaşların şehir dışına çıkması ile megakent İstanbul'un yanı sıra başkent Ankara'da da bayramın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin en işlek noktalarından olan Atatürk Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı, İstiklal Caddesi, Anafartalar Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, ana arterler ve sokaklardaki sessizlik dron ile havadan görüntülendi.